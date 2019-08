CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI DYBALA / Sfumato l'arrivo di Lukaku e la cessione di Dybala in Premier League, la Juventus lavora ai nuovi incastri di mercato per rinforzare il suo reparto offensivo. L'obiettivo cercato da tempo è Mauro Icardi, che ha già dato il suo gradimento ai bianconeri. Così, per arrivare all'ex capitano dell'Inter, il d.s.

Vogliosa di non scendere a compromessi con l'Inter per acquistare Icardi, riporta 'Tuttosport', la Juve potrebbe tentare l'affondo a fine mercato proponendo addirittura il prestito, visto che è stato dichiarato fuori dal progetto e sembra disposto a lasciare Milano solo per Torino. Il progetto è possibile soprattutto se nei prossimi giorni l’interesse del PSG (che potrebbe cedere Neymar al Real o al Barça) si trasformerà in un’offerta importante per Dybala: Leonardo avrebbe infatti riallacciato i contatti e l’opzione francese sembra tutt’altro che sgradita alla 'Joya'. In caso di mancata cessione di Dybala, però, tornerebbe in pole lo scambio con 'Maurito', con una valutazione sugli 80-90 milioni di euro. Dopo l'affare Lukaku, le strade delle due eterne rivali potrebbero nuovamente incrociarsi.