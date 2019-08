CALCIOMERCATO VERONA BALOTELLI FLAMENGO / Mario Balotelli potrebbe essere destinato a restare un sogno per il Verona neopromosso. L'ipotesi scaligera infatti non è la più calda, visto il forte interesse del Flamengo per l'ex centravanti della nazionale.

La destinazione verdeoro sarebbe gradita a Supermario ma stando a quanto sottolineato da 'Sky Sport' ci sarebbe ancora da sciogliere il nodo legato ai diritti d'immagine dell'attaccante, principale ostacolo verso la buona riuscita dell'operazione.