CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria in Europa League del Torino ha parlato Andrea Belotti, soffermandosi anche sul proprio futuro: "La Premier è un campionato sempre competitivo ed affascinante ma io qui a Torino sto bene e sono il capitano di questa squadra.

Sento grande fiducia da parte di mister e presidente ed è una cosa fondamentale. Sta a me dimostrare sul campo il mio valore. Wolverhampton? Do retta a Mazzarri, magari dopo il ritorno se tutto dovesse andar bene sarà bello affrontare Cutrone". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI