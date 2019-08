CALCIOMERCATO JUVENTUS ULTIME / Suona il gong in Inghilterra, il mercato in entrata della Premier League finisce qui. Diversi colpi importanti nelle ultime ore del deadline day inglese, senza però il grande acuto del colpo di spessore dalla Serie A con diversi nomi 'italiani' accostati alle big d'Oltremanica e poi rimasti nei propri club di appartenenza. Almeno per il momento. Tra le big di casa nostra di sicuro è la Juventus la società che più delle altre ha aspettato segnali dalla Premier, con giocatori del calibro di Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Sami Khedira, Blaise Matuidi e Daniele Rugani accostati più o meno concretamente all'Inghilterra che ora non rappresenta più un'opzione percorribile. Che cosa dobbiamo aspettarci quindi da qui al 2 settembre, giorno di chiusura del mercato italiano (e non solo)?

Paulo Dybala è sicuramente il nome più caldo.

Dopo il tira e molla con ilprima e ilpoi, per la 'Joya' un piano alternativo conduce al, anche se tornano prepotenti le voci su un possibile, clamoroso scambio con l'per Mauro. Non semplice, ma eviterebbe ai bianconeri la grana di dover individuare altrove un sostituto dell'argentino. A cifre nettamente inferiori, anche il trasferimento di Marioal Manchester United dopo l'ottimismo di ieri si è arenato. L'ipotesi permanenza pare difficile, in Germania voci sulinteressato. A centrocampo si cercano acquirenti per Blaise, anche lui trattato dai 'Red Devils' senza l'affondo decisivo, e Sami, che fin qui ha detto 'no' a diverse proposte, inclusa quella last-minute del Wolverhampton, in attesa della chiamata giusta. Wolverhampton che dopo Cutrone poteva essere la destinazione giusta per un altro italiano, lo juventinoappunto, finito nel mirino soprattutto dopo lo stop alla trattativa con l'Arsenal che ha virato su David Luiz ma già da giorni segnalato dalla nostra redazione tra le pretendenti inglesi interessate . Niente da fare neanche per lui, che in passato era stato accostato anche a Milan e Roma.