CALCIOMERCATO BALE / Fermento crescente in casa RealMadrid che dopo i risultati deludenti del pre-campionato è in fibrillazione e si prepara ad un ultimo mese di mercato che può regalare ancora tanti colpi importanti. Inevitabili, però, saranno anche le cessioni di altri tasselli di spessore che dovranno riequilibrare i conti ed in questo senso, scrivono in Spagna, va ancora prestata attenzione alla situazione di Gareth Bale.

Saltato il trasferimento in Cina e sfumata l'ipotesi di un ritorno in Premier League dove oggi è arrivato il gong finale al mercato in entrata, il gallese rimane un giocatore sul mercato e al di là delle dichiarazioni del suo agente che lo ha blindato a Madrid si starebbe guardando concretamente attorno.

In particolare è il portale spagnolo 'ABC' a scrivere che, in cerca di una via d'uscita dal club che di fatto lo sta spingendo alla porta, Bale avrebbe intenzione di sondare il terreno con il Bayern Monaco oppure in Serie A per capire se sono interessati ad ingaggiarlo. In Italia, in particolare, è stato accostato all'Inter che nonostante la possibile cessione di Ivan Perisic, monitorato dallo stesso Bayern, rimane una pista difficile. In caso di ennesima fumata nera per l'addio al Real, invece, Bale aspetterebbe febbraio per ritentare la partenza verso la Cina.