EUROPA LEAGUE TORINO SHAKHTYOR SOLIGORSK / Termina in goleada l'andata del terzo turno preliminare di Europa League tra Torino e Shakhtyor Soligorsk. Match subito in discesa per i granata di Mazzarri che sbloccano la sfida al 1' minuto grazie ad uno splendido colpo di testa di Belotti a cui fa eco il raddoppio di Izzo prima del quarto d'ora.

I padroni di casa completano l'opera nella ripresa con il rigore di Belotti che fa da apripista alle reti diche fanno calare il sipario ipotecando il discorso qualificazione.

Torino-Shakhtyor 5-0

Marcatori: 1' Belotti 13' Izzo 63' Belotti 72' De Silvestri 76' Bonifazi

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo (1’ s.t. Bonifazi), Nkoulou (40’ s.t. Singo), Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli, Ansaldi; Berenguer (31’ s.t. Rincon); Zaza, Belotti. All. Mazzarri.



Shakhtyor Soligorsk (3-5-2): Klimovich; Matverichik, Rybak, Sachivko; Burko Ebong, Khadarkevich (21’ s.t. Yanush), Balanovich (28’ s.t. Khvaschinski), Antic; Kovalev, Bakaj (32’ s.t. Visnakovs). All. Tashuev

Ammoniti: Bremer (T), Ebong (S)