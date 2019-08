Real Madrid, niente Pogba? Super piano con Neymar (e non solo)

REAL MADRID POGBA NEYMAR / Il mercato del ManchesterUnited si è chiuso con la cessione di Romelu Lukaku all'Inter e nessun acquisto di grande spessore in mezzo al campo, chiudendo di fatto le porte alla cessione di Paul Pogba come raccontato anche dal giornalista John Cross ai microfoni di Calciomercato.it.

Senza un nuovo innesto all'altezza, i 'Red Devils' non si privano del francese sempre nel mirino dellae soprattutto del, che quindi sta guardando con sempre più convinzione altrove.

La soluzione più probabile? Donny van de Beek, altro prodotto in vetrina dopo la grande annata dell'Ajax che da giorni prende quota nella lista degli obiettivi delle 'Merengues'. Secondo lo spagnolo 'As' in particolare, la pista che porta al gioiello olandese è considerata conveniente nel rapporto qualità/prezzo perché inoltre non andrebbe ad intaccare l'altra grande trattativa che il club vuole portare avanti, ovvero quella per Neymar. Constatato che per convincere i 'Lancieri' serviranno 50 milioni di euro e che per van de Beek non bisognerebbe mettere sul piatto un ingaggio stellare per convincerlo, quando la pista Pogba sarà definitivamente tramontata il Real, scrive il quotidiano iberico nella sua versione online, affonderà il colpo per l'olandese tenendo aperta anche la porta per il brasiliano del Psg. L'Ajax, nel frattempo, si è portato avanti andando a trattare il giovane danese Hakon Evjen.