CALCIOMERCATO EVERTON IWOBI ARSENAL / Colpaccio in attacco per l'Everton che dopo aver acquistato Moise Kean potenzia il proprio roster con Alex Iwobi dall'Arsenal. Ad ufficializzarlo in tarda serata lo stesso club britannico con una nota apparsa sul proprio sito web: "Alex Iwobi ha firmato per l'Everton dall'Arsenal per una commissione non dichiarata dopo aver concordato un accordo di cinque anni fino alla fine di giugno 2024".

Non specificate nel comunicato le cifre per il 23enne esterno offensivo che dovrebbe essere costato una cifra vicina ai 40 milioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nel comunicato anche le parole del manager Marco Silva: “Alex è stato uno dei nostri obiettivi principali per questa finestra di mercato e credo che sia una firma fantastica per Everton. È un'ala o centrocampista offensivo che lavora anche molto per la squadra".