CALCIOMERCATO INTER DZEKO LUKAKU / Dopo aver completato l'arrivo in nerazzurro di Romeluè al lavoro per cercare di chiudere la telenovela: l'attaccante bosniaco dellasi è da tempo promesso alla causa nerazzurra ma l'accordo con i giallorossi non è ancora stato trovato.

Come raccontato su Calciomercato.it oggi Silvano Martina, consulente di fiducia di Dzeko, ha incontrato il ds della Roma Petrachi: si continua a lavorare per cercare di ridurre la distanza che c'è ancora con la Roma ferma su una richiesta di 20 milioni di euro visto che Fonseca non vorrebbe liberarsi di Dzeko senza aver tra le mani un sostituto.

Intanto Dzeko preme per raggiungere Conte e...Lukaku! L'attaccante bosniaco ha lasciato un like al primo post nerazzurro di Lukaku: un indizio social importante con Dzeko che presto potrebbe raggiungere il collega di reparto a Milano.