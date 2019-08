p>CALCIOMERCATO MILAN CALABRIA / Davide, terzino del, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per fare il punto sulla trattativa del rinnovo con il club rossonero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI Ecco le sue parole: ''Io intoccabile per la società?Sono stato molto contento perché nonostante qualche offerta il club ci ha riferito che facevo parte del progetto e fa piacere sapere di essere importante per il mister e il club. Spero di ricambiare la fiducia. Il rinnovo si farà, non c'è fretta, ne parleremo a fine mercato".