CALCIOMERCATO VERONA VERRE SAMPDORIA / Ivan Juric è pronto ad accogliere Valerio Verre: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', si è sbloccato l'affare tra Verona e Sampdoria.

Il centrocampista classe 1994, reduce dalla stagione in prestito in Serie B al, domani sarà in città per sostenere le visite mediche con la nuova squadra. Per il Verona un importante rinforzo: si tratta di un'operazione in prestito con dirittodi riscatto.