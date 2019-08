p>CALCIOMERCATO INTER PERISIC BAYERN MONACO / Nonostante la chiusura del mercato in entrata della Premier League Ivanpotrebbe ancora lasciare l'durante questa finestra estiva di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Conte non ritiene Perisic adatto per il suo 3-5-2: prima lo ha schierato come esterno tutta fascia sulla sinistra ma dopo non aver ottenuto riscontri positivi, lo ha dirottato in attacco e con l'arrivo di Lukaku e quello di Dzeko ora il croato potrebbe fare le valigie. Destinazione? La Bundesliga potrebbe rappresentare una valida soluzione come raccontato su Calciomercato.it: dopo averlo offerto senza successo alla Roma, secondo quanto riportato dalla giornalista Claudia Garcia ora in corsa per Perisic ci sarebbe il Bayern Monaco.Trattativa che sarebbe già ad uno stavo avanzato, sulla base di un prestito oneroso con riscatto già fissato.