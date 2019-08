ATALANTA ESCLUSIVO RONCAGLIA OSASUNA/ AGGIORNAMENTO 19.18 - Roncaglia ha firmato con l'Osasuna

Questa mattina vi abbiamo parlato del sondaggio dell’Atalanta per Facundo Roncaglia. Ma il futuro dell’argentino sarà, a meno di clamorosi colpi di scena, ancora nella Liga.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la pole position conquistata dall'sta per trasformarsi in vittoria. Il club, neopromosso nella massima serie spagnola, sta facendo un grande sforzo economico per assicurarsi, calciatore ritenuto ideale per aiutare la squadra a conquistare la salvezza nella prossima stagione. L'ex Fiorentina e Genoa si trasferirà dala titolo definitivo e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2020.

Alessio Lento