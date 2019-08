CALCIOMERCATO INTER LUKAKU UFFICIALE/ Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter di Antonio Conte.

L'attaccante belga, arrivato dal Manchester United, ha rilasciato anche delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club, come riportato dal comunicato dei nerazzurri: "Volevo solo l'Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!