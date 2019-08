Milan, gli agenti di Modric confermano: resterà al Real Madrid

p>CALCIOMERCATO MILAN MODRIC REAL MADRIDresta al Come anticipato ieri da Calciomercato.it, il croato è assolutamente al centro del progetto dei blancos, che non hanno alcuna intenzione di privarsene in quest'estate, nonostante le lusinghe per il Pallone d'Oro, ovviamente, non manchino. Oltre alla suggestione Milan, molto complessa, nelle ultime ore era emerso un suo possibile coinvolgimento in uno scambio col PSG per arrivare a Neymar: gli agenti del calciatore, attraverso il quotidiano 'AS', hanno smentito tale ipotesi ribadendo che il futuro dell'ex Tottenham è con i merengues e che la mancata convocazione con il Salisburgo è dovuta esclusivamente ad un problema muscolare.