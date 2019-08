p>CALCIOMERCATO INTER PASTORELLO LUKAKU/ Intercettato dai giornalisti all'uscita dalla sede dell'Inter, Federico, agente di, ha commentato la buona riuscita della trattativa con i nerazzurri: "C'è tanta soddisfazione, è uno di quei casi in cui quando l'affare va in porto si è tutti contenti". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Pastorello ha poi aggiunto: "Ci hanno provato per tre volte ed alla terza ci sono riusciti. Il ragazzo era davvero molto contento ed ha anche sentito Conte".