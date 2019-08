p>CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO JAMES DE LAURENTIIS/ Intervistato ai microfoni di 'ESPN', Aurelio, presidente del Napoli, ha parlato di calciomercato e delle operazioni in entrata della sua squadra: "Seguiamoda gennaio, a me piace moltissimo perchè è giovane, ma ancheè un giocatore di grande esperienza e che ha lavorato con Carlo, ci sarà da vedere chi è più utile alla squadra". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

De Laurentiis ha poi aggiunto: "Sui nomi per le trattative ognuno di noi ha le sue idee. Io penso una cosa, Ancelotti un'altra e Giuntoli un'altra ancora, è una questione di gusti personali".