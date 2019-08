CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC MANCHESTER UNITED/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sports UK', Mario Mandzukic non dovrebbe vestire la maglia del Manchester United nell'imminente stagione.

I Red Devils, che vedranno chiudere oggi il calciomercato in entrata di Premier League , hanno mollato la pista per il giocatore croato dopo le difficoltà delle ultime ore. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Destinato a rimanere a Torino quindi il vicecampione del mondo per il quale però, non sono esclusi movimenti a sorpresa in queste ultime settimane di calciomercato.