CALCIOMERCATO CROSS DYBALA MANDZUKIC POGBA/ L'affare Dybala-Tottenham, il futuro di Mandzukic, Pogba, il mercato. Questo e altro nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da John Cross, giornalista sportivo, responsabile del calcio del Daily Mirror. Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Il possibile passaggio di Dybala al Tottenham si sta complicando. Alle 18 chiude il mercato inglese in entrata, a che punto è la situazione?

"L'affare rischia fortemente di saltare a causa del nodo legato ai diritti d'immagine. Questo problema sta danneggiando il giocatore.

Io credo che in realtà Dybala non voglia lasciare la Juventus".

Mandzukic allo United a che punto siamo?

"Lo United rischia di chiudere questa finestra di mercato senza acquistare Mandzukic, malgrado la cessione di Lukaku".

Rugani sembrava ad un passo dall'Arsenal, invece?

"L'Arsenal ha mollato la pista Rugani perchè sta per prendere David Luiz".

Altro futuro in bilico è quello di Pogba. Real Madrid, Juventus o permanenza al Manchester United?

"I Red Devils non venderanno Pogba se non troveranno il sostituto. L'offerta del Real è molto al di sotto rispetto alla richiesta. La Juventus per prenderlo deve fare cassa".

Un altro giocatore della Premier League destinato a cambiare maglia è Eriksen...

"Ad Eriksen rimane ancora un anno di contratto con il Tottenham. Proveranno a cederlo, ma avverrà a pochi giorni dalla chiusura del mercato in uscita".

Intanto Lukaku è stato ingaggiato dall'Inter. Cosa ne pensi di questo trasferimento?

"Lukaku aveva bisogno di cambiare, non era adatto ai piani e alla filosofia calcistica di Solskjaer e lo United ha fatto bene a venderlo, incassando una cifra importante. Il belga è il giocatore adatto per Conte, che lo voleva già al Chelsea".