CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / In Spagna sono sicuri: il Napoli deve fare i conti con una nuova pretendente per James Rodriguez. Una rivale non come le altre visto che si tratta proprio della Juventus di Maurizio Sarri.

Come raccontato su Calciomercato.it il Napoli da tempo lavora sul fantasista colombiano del Real Madrid incassando il sì del giocatore ma non quello di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'AS' ora la Juventus starebbe pensando a James Rodriguez che potrebbe sostituire Dybala: il numero 10 bianconero potrebbe lasciare Torino anche dopo la chiusura del mercato di Premier League e così Ronaldo in questi minuti starebbe sponsorizzando il suo ex compagno di squadra, in uscita dal Real con Paratici che potrebbe approfittare delle difficoltà di Napoli e Atletico Madrid che ancora non riescono ad affondare il colpo.