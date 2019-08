SONDAGGIO CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DYBALA ICARDI / Paulo Dybala è sicuramente il protagonista numero uno di questa cruciale fase di mercato. La Juventus, dopo averlo cercato di inserire nell'affare con il Manchester United per Romelu Lukaku, ci ha riprovato con il Tottenham ma a poche ore dalla chiusura dell'affare la trattativa è a rischio.

L'Inter è pronta ad approfittare di eventuali clamorosi colpi di scena proponendo uno scambio con Icardi? Quale sarebbe la miglior soluzione?Questa domanda Calciomercato.it l'ha posta su Twitter, attraverso un sondaggio, ai suoi followers. Secondo il 39% è uno scambio da evitare, per il 25% è un affare che può andare in porto con un conguaglio in favore della 'Vecchia Signora'. Per il 20% è uno scambio alla pari, solo il 15% per un conguaglio in favore dei nerazzurri.