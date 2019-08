p>CALCIOMERCATO FIORENTINA DRAGOWSKI / Bartha annunciato in conferenza stampa di aver rinnovato il proprio contratto con lafino a giugno 2023: il portiere polacco, autore di un finale di stagione importante che però non ha evitato la retrocessione all'Empoli, ora è pronto a difendere la porta viola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le parole di Antognoni: ''Siamo qui per annunciare il suo rinnovo a cui teniamo molto perché in questo ultimo periodo ha dimostrato il suo vero valore a Empoli''.

Interviene Dragowski: ''Sono davvero molto contento che sia arrivato il mio momento alla Fiorentina. Non arriva niente gratis. Sceglie il mister chi sarà titolare ma lavorerò duro per ripagare la fiducia di tutti. Voglio ringraziare il club per il rinnovo e per il mio nuovo ruolo. Lavorerò come mai. Offerte dalla Premier? Sì, quando c'è il mercato ci sono tanti movimenti perché le squadre cercano nuovi giocatori. Io ho scelto la Fiorentina e la Fiorentina ha scelto me e io sono molto contento''.