DIRETTA CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE JUVENTUS DYBALA / Sono ore decisive in Inghilterra in vista della chiusura del calciomercato in entrata, prevista per oggi alle ore 18. Tante le trattative ancora in ballo con la Serie A, con la Juventus sempre protagonista. Dopo la fine della 'telenovela' Lukaku, a tenere banco è soprattutto il futuro di Paulo Dybala, ma occhio anche alle situazioni di Matuidi, Khedira e Mandzukic, tutti accostati alla Premier League. In casa Milan, invece, occhi puntati su Kessié, che piace al Wolverhampton. Segui in diretta su Calciomercato.it le ultime ore di questa sessione estiva del mercato inglese.

15.15 - Secondo Sky Sports UK, Giovanni Lo Celso è arrivato a Londra per firmare e concludere l'operazione con il Tottenham: quasi 60 milioni di euro al Real Betis.

14.45 - Marcos Rojo, difensore del Manchester United, è ad un passo dall'Everton: l'affare è in dirittura d'arrivo

13.45 - Juventus, Dybala-Tottenham più lontani: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it la trattativa rischia di saltare a causa dell'ostacolo dei diritti d'immagine

13.20 - A rischio anche l'approdo di Mandzukic al Manchester United: a poche ore dalla chiusura del mercato non è stato trovato ancora un accordo tra le parti.

L'attaccante croato al momento è destinato a rimanee a Torino

13.00 - Giungono ulteriori conferme su Dybala: il classe 1993 è sempre più lontano dal Tottenham. Nessuna intesa sui diritti d'immagine e tra le due società: la Juventus e l'entourage del giocatore fanno così un passo indietro.

12.31 - Apertura dall'Inghilterra sulla pista Mandzukic-Manchester United: secondo quanto riportato dalla 'BBC', il croato resta nel mirino dei 'Red Devils' e non sono escluse importanti novità nelle prossime ore.

12.03 - Colpo di scena Dybala. La Juventus avrebbe deciso di non cedere la 'Joya', rispedendo al mittente l'offerta del Tottenham.

11.09 - Praet saluta la Sampdoria: il centrocampista belga è a Leicester per visite mediche e firma.

10.30 - Capitolo Dybala: secondo la 'BBC' l'attaccante argentino è più vicino al Tottenham.

10.15 - Visite mediche in corso per Lukaku: l'attaccante belga è atterrato questa notte all'aeroporto di Malpensa e a breve sarà un nuovo giocatore dell'Inter.

9.30 - La Juventus non molla Pogba: possibile un ultimo tentativo con il Manchester United per il centrocampista francese.