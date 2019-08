p>CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / Non solo Romelu, l'spinge sull'acceleratore anche per Edin: dopo gli incontri avvenuti nella sede nerazzurra nei giorni scorsi, Silvano, consulente di fiducia del centravanti bosniaco, ha incontrato questa mattina il ds dellaGianluca. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Si continua a lavorare per cercare di ridurre la distanza che c'è ancora tra nerazzurri e giallorossi: la Roma è ferma su una richiesta di 20 milioni di euro, mentre Marotta come raccontato su Calciomercato.it è pronto ad alzare l'offerta da 15 milioni con Dzeko che sta spingendo sempre di più per il trasferimento in nerazzurro nonostante un timido sondaggio del Monaco. Sono ore caldissime con l'Inter che preme sull'acceleratore ma deve fare i conti con la resistenza della Roma che non vorrebbe liberarsi di Dzeko senza aver tra le mani un sostituto.