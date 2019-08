Juventus, colpo di scena: no al Tottenham per Dybala!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM - Continui colpi di scena in queste poche ore che mancano alla chiusura del mercato in Inghilterra, con Paulo Dybala come protagonista principale.

Nella serata di ieri, il calciatore ha raggiunto un'intesa di massima col, rilanciata anche stamattina, così come era nota da giorni la proposta degli 'Spurs' alla: 75 milioni di euro circa, bonus inclusi. Con lo scoglio dei diritti d'immagine da risolvere successivamente , sembrava ormai in discesa la trattativa per la cessione de 'La Joya' al club londinese. Ma, secondo la 'BBC', la situazione si è ribaltata negli ultimi minuti: la Juventus, infatti, avrebbe deciso di non cedere il 25enne attaccante argentino e l'offerta del Tottenham è stata così rispedita al mittente. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione dell'ex Palermo.