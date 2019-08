JUVENTUS PERIN RUGANI MANDZUKIC DYBALA PREMIER / Il countdown è iniziato. Oggi, alle ore 18, si chiuderà il mercato in entrata in Inghilterra. E sono numerosi gli affari ancora in ballo con la Premier League, riguardanti soprattutto la Juventus. Dopo l'accostamento all'Aston Villa, Perin sembra destinato al Monaco, mentre restano vive le rispettive piste inglesi per Rugani, Matuidi, Khedira e Mandzukic, naturalmente senza dimenticare Dybala. Il difensore è stato accostato con insistenza all'Arsenal, che nelle ultime ore ha però aver virato su David Luiz.

L'ex Empoli piace anche al, che avrebbe offerto 32 milioni di euro: al momento, però, il giocatore non sembra convinto dalla destinazione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Ancora nessun affondo, invece, per Matuidi e Khedira nonostante gli accostamenti a Manchester United e ad Arsenal e Wolverhampton. Infine, i 'Red Devils' sono segnalati anche su Mandzukic per il post Lukaku ma stanno trattando con lo svincolato Llorente. Il tempo stringe, ma Paratici proverà fino all'ultimo a piazzare altri giocatori in Premier League. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.