Roma al lavoro per il post Dzeko: suggestione Alexis Sanchez

CALCIOMERCATO ROMA ALEXIS SANCHEZ DZEKO INTER HIGUAIN JUVE - Con l'arrivo di Romelu Lukaku all'Inter, è partito il cosiddetto valzer degli attaccanti. In ballo il futuro di Gonzalo Higuain, Mauro Icardi e Edin Dzeko, tra gli altri. Per quest'ultimo, i nerazzurri spingono per averlo al più presto, gli incontro con Silvano Martina degli ultimi giorni lo testimoniano.

Per la sua eventuale sostituzione, lapensa sempre a Gonzalo Higuain della, che a sua volta monitora la situazione Icardi. Il 'Pipita', però, è ancora convinto di poter dire la sua in bianconero con Maurizioal timone e i giallorossi pensano alle alternative. Una pista porta aDiaz, in uscita dal, mentre la suggestione, riportata da 'Il Tempo', è relativa ad Alexis: 'El Nino Maravilla' è ai margini del, ma il contratto fino al 2022 da circa 20 milioni di euro a stagione rendono questa possibilità difficile, se non impossibile.