CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM - Resta ancora in piedi la possibilità Tottenham per Paulo Dybala. Nella serata di ieri, si è parlato di un principio d'accordo raggiunto tra il calciatore e gli 'Spurs', dopo quello con la Juventus per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. Lo scoglio resta sempre rappresentato dai diritti d'immagine, gestiti da una società esterna che chiede una cifra importante (si parla di 40 milioni di euro) per cederli al club londinese.

Ma la trattativa continua e, secondo la 'BBC', 'La Joya' sarebbe più vicina al trasferimento in. Il Tottenham avrebbe abbandonato la pista Bruno, per le richieste ritenute eccessive delloClube de Portugal, e starebbe accelerando per l'argentino, chiesto dal manager Mauricioche sta per abbracciare anche l'altro argentino Giovanni Lo Celso, in arrivo dal Betis . Resterebbe da risolvere ancora la questione diritti d'immagine, ma secondo il 'Sun' potrebbe concludersi col versamento di 13 milioni di sterline (poco più di 14 milioni di euro) alla società maltese che li gestisce. Sono ore incandescenti, ancora otto ore e poi sapremo se il futuro di Dybala sarà in Inghilterra.