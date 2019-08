p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / In casa Inter è in corso il-day: il bomber belga, preso dal Manchester United per circa 80 milioni di euro bonus compresi e approdato ieri sera tardi a Milano , quest'oggi ha svolto le visite mediche di rito con la squadra nerazzurra. Prima quelle effettuate questa mattina alla clinica 'Humanitas' di Rozzano, poi Lukaku si è recato al Coni per la seconda parte per ottenere l'idoneità sportiva. Ora il belga si recherà nella sede dell'per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri verosimilmente fino al