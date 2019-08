CALCIOMERCATO TOTTENHAM LO CELSO / Tottenham a un passo da Lo Celso. Stando a 'ABC Sevilla' ieri il trequartista è approdato a Londra per svolgere le visite mediche.

A un certo punto, però, l'operazione tra gli 'Spurs' - che stan provando a piazzare pure il colpo Dybala in considerazione di una possibile cessione di Eriksen - e ilsembrava sul punto di saltare, poi in serata ci sono state nuove negoziazioni che hanno mantenuto più che vivo l'affare. Affare che appare ora destinato ad andare in porto con la formula del prestito più opzione d'acquisto per una cifra che alla fine - con tutti i bonus - potrebbe superare i 60 milioni di euro. I discorsi tra le due società proseguono, una quadra dovrà però essere raggiunta entro le 18, orario di chiusura del mercato inglese.