CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Dopo Lukaku, l'Inter proverà a chiudere anche l'affare Dzeko.

Ieri il suo rappresentante per l'Italia, Silvano, ha incontrato nuovamente i dirigenti nerazzurri i quali - come riporta stamane 'La Gazzetta dello Sport' - lo hanno tranquillizzato dicendogli che presto verrà alzata la proposta avvicinandosi così alla richieste della, 20 milioni di euro, confermando in sostanza quanto detto da Calciomercato.it nei giorni scorsi . Dopo aver sistemato l'attacco, l'Inter si concentrerà sul centrocampo. Obiettivo, un grande colpo. Stando a 'Tuttosport' a fine agosto, dopo aver ceduto qualche altro esubero - vedi- i nerazzurri faranno un tentativo per Arturo. Il Barcellona potrebbe dire sì a fronte di una proposta da circa 20 milioni di euro.