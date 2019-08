Juventus, conferme dall'Inghilterra: Mandzukic per lo United

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC MANCHESTER UNITED LUKAKU INTER - Il Manchester United ha tempo fino alle 18, ora italiana, per trovare un sostituto di Romelu Lukaku, passato all'Inter e arrivato in Italia nella notte.

E, secondo il 'Daily Mail', avrebbe riaperto la trattativa per Mario. Il croato, del quale già si era parlato nell'ambito dell'affare che avrebbe dovuto portare il belga alla, potrebbe partire e lo United avrebbe riallacciato i contatti con il Chief Football Officer dei bianconeri, Fabio, per cercare di accelerare la trattativa e trovare la quadratura del cerchio.