CALCIOMERCATO INTER LUKAKU JUVENTUS PARATICI - Si è chiusa la telenovela relativa a Romelu Lukaku, il belga è arrivato nella notte a Malpensa e questa mattina sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto pluriennale con l'Inter. Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri, ha così il bomber che ha chiesto all'inizio della sua esperienza a Milano.

A parlare di questo affare, che ha visto il duello con la, è il giornalista Furio: "È una sconfitta die dellapiù che una vittoria dell'Inter - le sue parole ai microfoni di 'Radio Radio' - È stata una cosa un po' sgradevole, hanno fatto tutto questo casino e poi Lukaku è andato all'Inter. Non parlo di dilettantismo, ma ci vado vicino. Non si può pensare di fare uno scambio, se il giocatore non è d'accordo. Loro hanno toppato, era abbastanza scontato chedicesse no. Scambio con? Se dovesse succedere, sarebbe un trionfo di".