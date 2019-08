CALCIOMERCATO ATALANTA RONCAGLIA SKRTEL CELTA - Dopo l'addio di Mancini, passato alla Roma, l'Atalanta si è messa a caccia di un rinforzo d'esperienza per il reparto difensivo. Un giocatore che possa mettere a disposizione del pacchetto arretrato qualità e quantità anche in ottica Champions League. A tal proposito, nei giorni scorsi si è parlato dell'interesse per Martin Skrtel, 34enne centrale slovacco attualmente svincolato dopo la fine dell'esperienza al Fenerbahçe. Ma non c'è solo l'ex Liverpool sul taccuino del responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , l'Atalanta ha sondato il terreno per Facundo Roncaglia, calciatore già alle dipendenze di Gian Pieroalnella stagione 2014/2015. Quella dell'argentino, con passaporto italiano, rappresenta una pista più onerosa rispetto a Skrtel, perché il(con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2020) chiede 1.5 milioni di euro per lasciarlo andare. Dalla parte del 'Torito' c'è l'età, tre gli anni di differenza, e l'immediato adattamento vista la lunga militanza nel campionato italiano con la maglia della, e dei liguri per una annata. Suc'è il forte interesse, che ha offerto cifre importanti e, al momento, è in pole position per accaparrarsi il giocatore prodotto del vivaio del. Sono giorni, ore, decisive per il futuro di Roncaglia.