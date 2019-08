CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO EVERTON / Napoli all'attacco, in tutti i sensi. E' proprio il reparto offensivo quello che gli azzurri intendono rafforzare in questo calciomercato estivo. Piovono ulteriori conferme su Everton del Gremio, dopo l'anticipazione di Calciomercato.it. L'affare è concreto ma resta complesso, per le cifre in ballo e perché il club brasiliano non avrebbe la possibilità di sostituirlo visto che il mercato in Brasile è terminato il 31 luglio.

Poi c'è, il desiderio di Carlosempre vivo: come scritto ieri dalla nostra redazione, la tattica utilizzata è quella dello sfinimento, portare il Real Madrid con l'organico in abbondanza ad accettare le condizioni di De Laurentiis : prestito oneroso con diritto di riscatto. Infine c'è, al momento il fronte più caldo. Ma c'è da convinceree superare l'ostacolo. Per quanto riguarda invece lo 'scoglio', stando a 'La Gazzetta dello Sport' il numero uno del Napoli è pronto a superarlo nel modo più semplice, ovvero pagando la clausola da 42 milioni di euro.