CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Battuta alla fine dall'Inter per Lukaku e in attesa di un accordo - non semplice - fra Dybala e il Tottenham, oggi la Juventus tenterà l'ultimo disperato assalto a Paul Pogba. Il francese sta spingendo per la cessione, il problema è che il Manchester United non è ancora riuscito a prendere un sostituto.

Il prescelto, anche se le caratteristiche sono diverse, èdelma il danese non sarebbe convinto di trasferirsi ai 'Red Devils' preferendo il, che pensa proprio a Pogba per rafforzare il suo centrocampo.

Il tempo stringe, considerato che alle 18 si chiuderà il mercato inglese in entrata. Tornando alla Juve, secondo 'Tuttosport' il ds Paratici ci proverà per riprendersi il grande ex mettendo sul tavolo soldi più i cartellini di Mandzukic e Matuidi. Le pedine, specie l'attaccante croato, sarebbero gradite allo United (potrebbe esserci anche una terza, magari Alex Sandro, ndr), che però deve - ripetiamo - sciogliere il nodo legato all'erede del Campione del Mondo. E poi bisognerà capire quale sarà la cifra cash che metterà sul tavolo il club bianconero. E' certo, comunque, che la Juve farà un tentativo. Da domani, se dovesse andar male, potrebbe cominciare a pensare ad altro. Per esempio a quel Milinkovic-Savic che sembrava fino a giorni fa dovesse rimpiazzare proprio il 'Polpo' a Manchester. Col serbo, infortunatosi ieri in amichevole, c'è da tempo un'intesa di massima. Staremo a vedere.