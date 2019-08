CALCIOMERCATO MILAN MODRIC / "Modric è impossibile", ha detto Boban spezzando le voci che danno possibile l'approdo in rossonero del fuoriclasse croato. "Già venti giorni fa Paolo Maldini aveva dichiarato che non sarà un giocatore del Milan, ma visto che si continua a parlarne e a scriverne senza nessuna base, vorrei ripetere che il miglior giocatore de rguarl mondo l’anno scorso non sarà un nostro giocatore - ha aggiunto il dirigente rossonero, come riporta 'La Gazzetta dello Sport' - A quanto vedo sarà ancora a Madrid. Ovvio che sarebbe fantastico averlo, ma questa è l’unica verità.

Luka è una persona e un giocatore di livello assoluto - ha sottolineato Boban - Lo ringraziamo per gli auguri che ci ha fatto per la prossima stagione e ci fa piacere che simpatizzi per il nostro club da quando era piccolo, ma è giusto chiarire le cose, anche per rispetto dei nostri tifosi".

Modric, che guadagna circa 12 milioni a stagione ed è legato al Real Madrid - che lo considera incedibile - fino al 2020, è quindi impossibile, o forse no. Una speranza, o perlomeno una possibilità piccola c'è. Il 'colpo', come fa intendere la stessa 'rosea', potrebbe essere 'finanziato' da Gigio Donnarumma, ovvero dalla sua cessione al Paris Saint-Germain. Una cessione di cui si torna a parlare dopo che i paraigini hanno venduto Trapp all'Eintracht Francoforte. Il portiere vuole restare a Milano, ma il suo contratto in scadenza nel giugno 2021 - da 6 milioni a stagione - impone delle riflessioni alla dirigenza milanista. Venderlo permetterebbe pure di chiudere l'operazione Correa con l'Atletico Madrid, ma è chiaro che per il 'sacrificio' di uno dei giocatori più forti della rosa servirebbe un'offerta da oltre 50 milioni di euro. Vedremo se Leonardo arriverà a offrire tanto.