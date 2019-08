Juventus, accordo tra Dybala e il Tottenham! Ecco cosa manca

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOTTENHAM DYBALA / Il Tottenham continua a lavorare per mettere a segno il colpo Dybala. In serata giungono novità importanti dall'Inghilterra: secondo l'Independent', infatti, gli inglesi avrebbero raggiunto un accordo con l'argentino accogliendo le sue richieste economiche, ma a bloccare l'affare ci sarebbe ancora la questione diritti d'immagine.

Per la testata d'Oltremanica, la controversia con la 'Star Image' potrebbe risolversi con una cifra "di molto inferiore" ai 40 milioni di euro di cui si è parlato nei giorni scorsi, ma l'ostacolo in questo momento sta bloccando una trattativa che, però, non è ancora tramontata. Sono poche, in ogni caso, le ore a disposizione degli Spurs per risolvere la questione: il mercato in entrata della Premier League chiude infatti giovedì alle 18. Servirà una corsa contro il tempo e la Vecchia Signora spera: con l'addio della Joya, incasserebbe circa 75 milioni di euro.

