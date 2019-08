Roma, critiche per Zaniolo dopo il polemico rigore con l'Athletic

ROMA ZANIOLO FALLO DI MANO / La Roma ha pareggiato 2-2, oggi pomeriggio, in amichevole con l'Athletic Bilbao (reti di Muniain, Kolarov, Raul Garcia e Pellegrini).

La rete che ha equilibrato la sfida, giunta al minuto 89, ha causato polemiche infuocate sui social: il calcio di rigore concesso ai giallorossi e realizzato da Pellegrini, infatti, era inesistente in quanto era stato proprioa colpire palesemente il pallone con il braccio, prima del difensore basco. Tantissime le critiche per il talento romanista, accusato di esser stato scorretto (è stato il primo a protestare chiedendo il penalty), ancor più per il contesto estivo, ed amichevole, del match.