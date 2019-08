p>AJAX RINNOVO ZIYECH / Giungono conferme sull'indiscrezione lanciata oggi pomeriggio da Calciomercato.it: dopo essere stato al centro di diversi rumors di calciomercato negli ultimi mesi, potrebbe presto rinnovare il suo contratto con, che sta trattando col suo agente. In serata, il prestigioso 'De Telegraaf' ha annunciato che sono in corso le negoziazioni per confermare il 26enne come il calciatore più pagato d'Olanda (attualmente guadagna 4 milioni netti a stagione). Seguirebbe, in questo caso, l'esempio di, che era stato accostato ale ieri ha prolungato il suo contratto fino al 2023.