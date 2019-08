Champions League, preliminari: vince il Porto, sorpresa Basilea

CHAMPIONS LEAGUE PRELIMINARI RISULTATI / Con un gol di Sergio Oliveira a pochi secondi dal minuto 90, il Porto ha battuto il Krasnodar in trasferta nel terzo turno preliminare di Champions League. Una vittoria importante per i lusitani, come quella dell'Olympiakos sul campo del Basaksehir (0-1); a sorpresa, cade in casa il Basilea (1-2) per mano dell'austriaco LASK Linz.

Resta in corsa il, che pareggia (1-1) sul campo del, mentre ilpasseggia (1-3) nella visita al

