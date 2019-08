Inter, arriva Lukaku: il belga a Milano in serata

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / È la notte di Romelu Lukaku: dopo un'interminabile telenovela, l'Inter l'ha spuntata grazie a un'offerta da 65 milioni di euro più 10 di bonus, accettata oggi pomeriggio dal Manchester United.

L'attaccante belga, cercato a lungo anche dalla Juventus, inizierà immediatamente la sua nuova avventura nerazzurra: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , infatti, già in serata l'ormai ex Red Devils arriverà a Milano, dove domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Per la gioia di Conte.