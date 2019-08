Napoli, Piqué: "Gioca come il Barça, meglio della Juventus"

BARCELLONA PIQUE NAPOLI JUVENTUS / Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'amichevole col Napoli in programma questa notte, elogiando il gioco dei partenopei e lanciando una frecciata alla Juventus: "In merito al Napoli, credo che sia la squadra che più somiglia al Barcellona in Serie A. A loro piace tenere palla, dominare le gare cercando il gol.

La Juventus, negli ultimi anni, è stata quella che ha vinto i campionati, ma il Napoli è stato il club che ha giocato meglio".

Parole al miele anche per Carlo Ancelotti, vecchio rivale ai tempi del Real Madrid: "È un allenatore che ha vinto ovunque, lo conosciamo bene dai tempi del Real Madrid. In Spagna non riuscì a trionfare nella Liga, ma portò comunque a casa una Champions, è un vincente".

