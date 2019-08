Juventus, Novara battuto 4-0. E Dybala lancia un messaggio

JUVENTUS NOVARA DYBALA / La Juventus batte 4-0 il Novara in amichevole, un match che sembra fatto apposta per spazzare via tante voci di calciomercato che riguardano diversi bianconeri.

Le reti, infatti, sono state siglate dal nuovo arrivatoe dai possibili partentiche ha peraltro indossato la fascia di capitano. Proprio la Joya, in queste ore, ha ricevuto un'importante offerta dal Tottenham , ora bloccata per la questione diritti d'immagine e per la volontà, da parte dell'ex Palermo, di restare in Italia. Nel frattempo, tramontata l'ipotesi, il numero 10 della Vecchia Signora ha mostrato di essere in forma, in attesa di novità sul suo futuro.

