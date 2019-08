p>CALCIOMERCATO INTER DZEKO /scatenata sul mercato: dopo aver chiuso con il Manchester United per l'arrivo in Italia di Lukaku, ora la dirigenza nerazzurra è al lavoro per cercare anche di regalare Edinad Antonio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Oggi c'è stato un nuovo incontro in sede con l'agente del centravanti bosniaco della Roma. Si continua a lavorare per cercare di ridurre la distanza che c'è ancora tra nerazzurri e giallorossi: la Roma è ferma su una richiesta di 20 milioni di euro, mentre Marotta come raccontato su Calciomercato.it è pronto ad alzare l'offerta con Dzeko che sta spingendo sempre di più per il trasferimento in nerazzurro. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'Inter ora è pronta a formulare una nuova offerta intorno, o di poco superiore, ai 20 milioni di euro per abbattere definitivamente il muro giallorosso. Intanto Dzeko è entrato al minuto 67' in campo nell'amichevole contro l'Atletico Bilbao, ereditando anche la fascia da capitano.