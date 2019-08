CALCIOMERCATO SAMPDORIA PRAET LEICESTER / Dopo la frenata registrata questo pomeriggio, il Leicester e la Sampdoria hanno chiuso l'affare per l'approdo in Premier League di Dennis Praet.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il giocatore è pronto a volare in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura con le 'Foxes': in questo istante i due club sono allo scambio dei documenti con i blucerchiati pronti ad incassare 21 milioni di euro.