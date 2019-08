Milan, il sogno Modric e le esigenze Real: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN MODRIC /Luka Modric è, da qualche settimana, uno dei sogni di calciomercato del Milan. Vlado Lemic, agente del Pallone d’Oro, si è visto spesso a nella 'Casa' dei rossoneri durante quest’estate, ma ufficialmente non l’ha mai fatto per il madridista.

Inevitabile, però, che qualche chiacchierata ci sia stata, visto che al calciatore l’idea di un’avventura in Italia intriga, come dimostra la lunga trattativa di un anno fa con l’Inter.

Oggi, Zinedine Zidane ha lasciato fuori il croato dai convocati per l’amichevole col Salisburgo, e la sua decisione ha riacceso gli allarmi relativi al calciomercato: diversi rumors, visto che a fargli compagnia c’erano i partenti Bale, Mariano e James, ipotizzavano novità imminenti per il futuro dell’ex Tottenham.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, il Real Madrid ha smentito subito alla stampa tali ipotesi: il centrocampista è rimasto a casa per un problema muscolare e viene considerato assolutamente al centro del progetto. I blancos stanno lavorando a un colpo importante per il centrocampo (oltre al sogno Pogba, c’è van de Beek), e sarebbe un autogol rinunciare a uno dei suoi uomini più talentuosi in quel settore del campo, nonostante le sue condizioni fisiche non siano quelle dei tempi d’oro.

Per ora, inoltre, a Concha Espina negano contatti con il Milan e continuano a sostenere che per il giocatore non è giunta alcuna offerta, e che in ogni caso non verrebbe considerata. Per il sogno rossonero, quindi, la strada pare portare a una ripidissima salita.