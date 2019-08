Real Madrid, sorpresa Kubo: Florentino Perez accontenta Ronaldo

CALCIOMERCATO REAL MADRID KUBO REAL VALLADOLID / Takefusa Kubo è uno dei calciatori che più hanno impressionato in quest'estate del Real Madrid. Il 2001 ha mostrato subito la sua classe nelle prime amichevoli dei blancos e si pensava che Zidane potesse tenerlo in rosa, alternando un utilizzo col Castiglia per farlo maturare gradualmente.

In queste ore, però, c'è stato un cambio di piani: come svelato da Josep Pedrerol, giornalista molto vicino al club merengue, Florentino Perez avrebbe deciso di accontentare il suo vecchio amico (ora collega) Ronaldo, e lascerà partire in prestito secco il giapponese, che disputerà quindi la stagione che sta per iniziare nel Real Valladolid.

