CALCIOMERCATO JAMES RODRIGUEZ LOZANO / "Il secondo posto non ci basta più", Ancelotti durante il ritiro di Dimaro è stato chiaro, vuole alzare l'asticella del Napoli. Dopo l'acquisto di Manolas ed Elmas, si punta a potenziare la capacità offensiva della squadra in modo che possa tornare a realizzare più di 100 gol come in altre stagioni, per esempio la seconda del triennio di Sarri. Milik ha il contratto in scadenza nel 2021, il suo rinnovo è in stand-by, il centravanti polacco ha chiesto 3,5 a stagione per rinnovare il suo accordo con il Napoli (ora percepisce intorno ai 2,5 milioni), non sono giunte proposte congrue al Napoli che lo valuta intorno ai 60 milioni. L'interesse di Roma, Betis Siviglia e Monaco non si è mai tramutato in offerte concrete. L'eventuale partenza di Milik, confermato più volte da Ancelotti durante le interviste pubbliche, sarebbe fondamentale per realizzare l'assalto ad uno storico profilo che stuzzica il presidente De Laurentiis: Mauro Icardi che, però, con Lukaku verso l'Inter, sembra più orientato al trasferimento alla Juventus nelle battute finali del calciomercato, quando Marotta sarà costretto ad abbassare le pretese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ancelotti ha un'altra idea per arricchire l'attacco del Napoli: renderlo più esplosivo tra le linee con due rinforzi. James Rodriguez è il rifinitore, il giocatore che alza il tasso qualitativo ponendosi come riferimento pronto ad abbassarsi per supportare la costruzione della manovra offensiva, Lozano ha le caratteristiche di Mertens, un "moto perpetuo" nell'attacco agli spazi e alla profondità. Per James la tattica utilizzata è quella dello sfinimento, portare il Real Madrid con l'organico in abbondanza ad accettare le condizioni di De Laurentiis: prestito oneroso con diritto di riscatto.

è il fronte più caldo ma c'è da convincere Raiola, i rapporti si sono ridimensionati a causa di alcuni dettagli dell'operazione Manolas. Più di un mese fa c'era un'intesa di massima: 45 milioni al Psv Eindhoven, 4 d'ingaggio a stagione al messicano, c'era da mettere a posto solo il nodo dei diritti d'immagine. Il Napoli poi è andato su altri obiettivi, in primis, e nell'ultimo incontro Raiola ha alzato le pretese chiedendo uno stipendio di 5 milioni per il proprio assistito. Il Psv Eindhoven è stato eliminato dalla Champions League, Raiola spera che si faccia avanti il Psg dopo l'eventuale partenza di Neymar o il Valencia se riuscirà a cedere qualche attaccante ma il Napoli spinge e, senza l'Europa che conta, potrebbero bastare anche 40 milioni dilazionati a rate per convincere il club olandese. L'alternativa a Lozano è Everton del Gremio , profilo molto gradito ma ci sono tante difficoltà. Il presidentenon avrebbe possibilità di sostituirlo perchè il mercato in Brasile è terminato il 31 luglio e, quindi, non abbasserebbe le pretese. C'è una clausola rescissoria di 80 milioni di euro ma una proposta di 45-50 milioni potrebbe essere sufficiente.

Per finanziare la coppia da sogno James-Lozano, sono necessarie le cessioni. Tutino ormai è del Verona in prestito secco, mancano sono gli annunci ufficiali, per Tonelli ci sono i sondaggi di Fiorentina e Sassuolo ma i tre movimenti in uscita che spostano gli equilibri riguardano Hysaj, Ounas e Verdi. Il ritorno di Karsdorp al Feyenoord spinge la Roma in prima fila, è pronto un investimento di 20 milioni circa tra prestito oneroso e riscatto. Per Ounas il Lille è in vantaggio su tutti con una proposta di 5 milioni per il prestito e 35 per il diritto di riscatto ma c'è anche il Cagliari soprattutto se non dovesse andare avanti positivamente la trattativa con la Roma per Defrel. Verdi è un obiettivo noto del Torino, domenica c'è stato un contatto telefonico tra Cairo e De Laurentiis, nonostante ci sia ancora distanza c'è la disponibilità delle parti a trovare l'accordo dopo che il Napoli avrà portato a casa almeno un rinforzo per il reparto offensivo liberando così l'ex Bologna.