CALCIOMERCATO LECCE / Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, in conferenza stampa ha fatto il punto sul mercato della squadra pugliese neopromossa in Serie A.

Il club salentino è alla ricerca di nuovi rinforzi da mettere a disposizione di mister in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole: ''Vogliamo completare l'organico in maniera adeguata, per iniziare l'avventura in Serie A in maniera degna. Non siamo fermi, posso dire che diverse trattative date per saltate invece non lo sono affatto. Abbiamo messo a disposizione della società un budget giusto che riteniamo necessario per completare l'organico".